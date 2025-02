E-Commerce-Plattformen - Beliebteste Apps - Sierra Leone

Shopify

Shopify Inc. ist ein kanadisches multinationales E-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz in Ottawa, Ontario. Es ist auch der Name seiner proprietären E-Commerce-Plattform für Online-Shops und Point-of-Sale-Systeme im Einzelhandel. Shopify bietet Online-Händlern eine Reihe von Dienstleistungen an, „einschließlich Zahlungs-, Marketing-, Versand- und Kundenbindungstools, um den Betrieb eines Online-Shops für kleine Händler zu vereinfachen“. Das Unternehmen gab an, dass mehr als 1.000.000 Unternehmen in etwa 175 Ländern seine Plattform nutzen Stand Juni 2019, mit einem Gesamtbruttowarenvolumen von über 41,1 Milliarden US-Dollar für das Kalenderjahr 2018.