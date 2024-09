E-Commerce-Plattformen - Beliebteste Apps - Amerikanisch-Samoa Beliebteste Zuletzt verwendet

Eine E-Commerce-Plattform dient als umfassende Softwarelösung, die es Unternehmen ermöglicht, alle Aspekte des Online-Produkt- oder Dienstleistungsverkaufs zu überwachen. Durch die Einrichtung eines zentralen digitalen Hubs erleichtern diese Plattformen die Verwaltung von Produkt- und Kundendaten. Dies versetzt E-Commerce-Unternehmen in die Lage, Produktinformationen zu verwalten, Ladeninhalte und -layouts anzupassen sowie Online-Transaktionen und -Zahlungen zu erleichtern. Obwohl sie in erster Linie auf den B2C-Verkauf zugeschnitten sind, bieten bestimmte Anbieter auch B2B-Versionen an. Ursprünglich auf den Verkauf physischer Produkte ausgerichtet, integrieren moderne E-Commerce-Plattformen zunehmend Funktionalitäten für digitale Produkte, die über Abonnementmodelle verkauft werden. Eine solche Software ist in allen Abteilungen eines Online-Commerce-Unternehmens einsetzbar, kommt jedoch insbesondere den Vertriebs-, Produktmanagement- und Marketingteams zugute.