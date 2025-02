E-Commerce-Personalisierungssoftware - Beliebteste Apps - Sint Maarten

PureClarity

PureClarity ist einer der führenden Anbieter intelligenter E-Commerce-Personalisierung und bietet die perfekte Lösung für Unternehmen, egal ob B2C oder B2B, um den Online-Umsatz, den durchschnittlichen Bestellwert und die Online-Conversion-Rate zu steigern und außerdem eine treue Kundendatenbank aufzubauen. Mit PureClarity können Sie Ihren Kunden durch eine breite Palette intelligenter E-Commerce-Personalisierungsfunktionen ein hochgradig personalisiertes und relevantes Online-Einkaufserlebnis bieten und so Ihre Online-Besucher in treue Kunden verwandeln. Die Software ist mit allen E-Commerce-Plattformen kompatibel und bietet Plugins/Erweiterungen für Magento 1x und 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce und Kooomo. PureClarity arbeitet effektiv mit jeder Datenmenge und ist vom ersten Tag an einsatzbereit. Unternehmen sehen im Allgemeinen schnell positive Ergebnisse. Zu den PureClarity-Funktionen gehören: Personalisierte Inhalte – so können Sie einen 1-2-1-relevanten und ansprechenden Dialog erstellen. Zeigen Sie zielgerichtete Inhalte und Bannerwerbung an, die für jeden Ihrer Online-Besucher relevant sind. Machen Sie sie zu wiederkehrenden und treuen Kunden, indem Sie Werbeaktionen, Angebote und Bilder zeigen, an denen sie interessiert sind. Intelligente Empfehlungen, die wissen, was Ihre Kunden wollen, bevor sie es tun. Indem Sie Ihren Kunden das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt in ihrer Customer Journey zeigen, können Sie Ihre Online-Konversion und Ihren Umsatz steigern. Lassen Sie die KI von PureClarity während der gesamten Customer Journey in Echtzeit Up- und Cross-Selling-Produkte verkaufen, um Ihre Online-Verkäufe zu maximieren. Personalisierung innerhalb der Suche – leiten Sie Ihre Kunden von der Suche direkt zur Kasse. Sie können es Ihren Kunden leicht machen, genau das zu finden, was sie suchen, indem Sie personalisierte Produktempfehlungen und Inhalte in Echtzeit anzeigen, während sie Ihre Website und auf Ihren Suchergebnisseiten durchsuchen. Personalisierung in E-Mails, die Ihre Kunden zurück in Ihren Verkaufstrichter bringt. Locken Sie Kunden zurück auf Ihre Website, indem Sie Produkte anbieten, die auf ihr Erlebnis vor Ort zugeschnitten sind. Überzeugen Sie Ihre Kunden, zu kaufen, erneut zu kaufen oder ihren verlassenen Warenkorb noch einmal aufzurufen. Warum nicht einen Anreiz einbauen, um sie wirklich zu begeistern? PopUps, die die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden erregen! Erstellen Sie personalisierte Pop-ups und E-Mail-Erfassungs-Popups, um das Engagement zu steigern und Ihre Online-Conversion-Rate zu erhöhen. Einblicke und Analysen, die den Wert und die potenzielle Kaufkraft jedes Ihrer Kunden verstehen. Sie erhalten umfassende Einblicke in das Besucherverhalten, die Kundensegmente und die Kampagnenleistung und erfahren, wie Sie das Potenzial Ihrer Website maximieren und so den Umsatz weiter steigern können.