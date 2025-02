Software zum Schutz vor E-Commerce-Betrug - Beliebteste Apps - Tadschikistan

Riskified

Riskified ist der intelligenteste und genaueste E-Commerce-Betrugsmanagement-Partner auf dem Markt mit einer Plattform für maschinelles Lernen, die auf einem globalen Händlernetzwerk basiert, um Betrug zu minimieren und den Nettoumsatz zu maximieren, unterstützt durch echte Rückbuchungsgarantie und Premium-Partnerschaftsmodelle. Mit mehr als 400 Millionen Käufern in über 180 Ländern auf unserer Plattform werten wir täglich Millionen von Transaktionen aus. Da diese Daten in unser System zurückgespeist werden, wird unsere Plattform mit jeder Transaktion intelligenter. Unsere Händler profitieren von all diesen Daten, nicht nur von denen in ihrer eigenen Datenbank. Über unser robustes Chargeback-Garantieprodukt hinaus hat Riskified ein umfassendes Portfolio an Lösungen aufgebaut, um Händler über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu schützen und zu unterstützen. Mit unseren Lösungen zur Kontosicherung, zum Richtlinienschutz und zur Zahlungsoptimierung sind wir hier, um Händlern dabei zu helfen, sich in der sich ständig weiterentwickelnden Welt des E-Commerce-Betrugs zurechtzufinden und an der Spitze zu bleiben.