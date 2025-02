Drogentestsoftware - Beliebteste Apps - Schweden

Yardstik

Mit Yardstik führen Sie weniger Hintergrundüberprüfungen durch und erzielen messbar bessere Ergebnisse. Unsere bahnbrechende sequentielle Screening-Technologie reduziert unnötige Schritte und beschleunigt die Kandidatenbewertung – das spart Ihnen Zeit und Geld. Und das ist erst der Anfang. Wir werden in Ihrem Namen weiterhin in anderen Bereichen – vom Kundensupport bis zur Betrugsbekämpfung – die seit langem etablierten Branchenpraktiken zur Hintergrundüberprüfung in Frage stellen. Tausende Kunden aus Branchen wie Gig-Marktplätzen, Personalbeschaffung, Transport und Gesundheitswesen vertrauen uns bei der Verbesserung ihrer Screening-Lösungen. Erfahren Sie mehr über unseren Mix aus Screening-, Betrugs- und Compliance-Produkten auf unserer integrierten Plattform unter https://yardstik.com. Yardstik: Messbar besser.