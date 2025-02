Drop-Shipping-Software - Beliebteste Apps - St. Helena

Yakkyofy

Yakkyofy hilft Shop-Inhabern dabei, die Verwaltung ihres Woocommerce-Dropshipping-Shops vollständig zu automatisieren. Yakkyofy beschafft für Sie die zu verkaufenden Produkte, auch mit Ihrem eigenen Logo versehen, hilft Ihnen, diese mit nur wenigen Klicks in Ihren Shop zu importieren und kümmert sich automatisch um den gesamten Bestellabwicklungsprozess. ##Hauptfunktionen Heben Sie sich ab und schlagen Sie Ihre Konkurrenz mit unseren erstaunlichen Funktionen! #Produktangebote in Echtzeit Suchen und finden Sie dank unserer Chrome-Erweiterung Tausende von Produkten in Echtzeit und fügen Sie sie mit wenigen Klicks zu Ihrem WooCommerce-Shop hinzu. #Genießen Sie die Software von Yakkyofy kostenlos. Die Nutzung von Yakkyofy ist für Sie völlig kostenlos: – Keine monatliche Gebühr – Kostenlose, unbegrenzte Auftragserfüllung – Kostenlose Produktbeschaffung – Kostenlose Verwaltung mehrerer Filialen – Keine Lagergebühr Sie zahlen nur für die Produkte, die Sie kaufen. #Erhöhen Sie Ihre Margen Yakkyofy bietet Ihnen Produkte zu B2C-Preisen an, das heißt 15 % bis 50 % günstiger als die Preise, die auf den gängigsten chinesischen Marktplätzen angeboten werden. Profitieren Sie von reduzierten Produktpreisen und erhöhen Sie Ihre Verkaufsmarge. #Bauen Sie Ihre Marke auf Yakkyofy hilft Ihnen beim Direktversand von Produkten mit Ihrem Logo oder beim Versand in maßgeschneiderten Paketen und Kartons. Sie können Ihren Paketen sogar eine Couponkarte beilegen, um die Kundenbindung und die Retourenquote zu erhöhen. #Schneller Versand Yakkyofy versendet Ihre Pakete standardmäßig mit der schnellsten verfügbaren Versandart für das Zielland. Wir können eine Lieferung innerhalb von 3–8 Tagen in die USA und in die meisten EU-Länder sowie innerhalb von 12 Tagen für mehr als 30 Länder auf der ganzen Welt anbieten. Wir bieten auch Versanddienste an, die es uns ermöglichen, in über 100 Länder zu versenden. #Aktualisierung des Lagerbestands in Echtzeit Yakkyofy aktualisiert Ihren Lagerbestand in Echtzeit, um sicherzustellen, dass Sie immer informiert sind, wenn Ihr Produktbestand zur Neige geht. Auf diese Weise können Sie Ihren Lagerbestand jederzeit bequem von zu Hause aus überprüfen, indem Sie die Registerkarte „Virtuelles Lager“ in Ihrem Yakkyofy-Konto aufrufen. #Sendungsverfolgung in Echtzeit Yakkyofy lädt für jede Bestellung, die Sie bei uns versenden, eine Sendungsverfolgungsnummer in Ihr Yakkyofy-Dashboard hoch, sobald die Bestellung ausgeführt wurde, und sendet gleichzeitig eine E-Mail, um Ihren Endkunden automatisch zu benachrichtigen. Dank der Registerkarte „Versandstatus“ wissen Sie außerdem immer in Echtzeit, wo sich Ihre Pakete befinden und ob sie zugestellt wurden oder nicht. #Automatische Auftragsabwicklung Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der manuellen Bezahlung Ihrer Bestellungen! Aktivieren Sie Ihr eWallet, um mit der automatischen Bearbeitung Ihrer Bestellungen zu beginnen, sobald Ihre Kunden zur Kasse gehen. Kein Klick erforderlich. #Bundle Sales Yakkyofy ermöglicht es Ihnen, mehrere von einem einzelnen Kunden gekaufte Produkte in derselben Bestellung zu versenden und dabei nur eine Lieferung zu bezahlen. #Markup-Automatisierung Mit Yakkyofy können Sie Regeln hinzufügen, um Ihren Produkten automatisch Markup hinzuzufügen. #Multistore-Dashboard Sie können alle Ihre Shopify- und Woocommerce-Shops mit einem einzigen Yakkyofy-Konto verbinden und alle Ihre Bestellungen von nur einem Ort aus verwalten. #Nur ein Partner Yakkyofy beschafft für Sie die Produkte, die Sie benötigen, findet neue Lieferanten, wenn der alte nicht mehr vorrätig ist, verwaltet die Personalisierung Ihrer Produkte und organisiert die Lieferung Ihrer Lagerbestände. Yakkyofy übernimmt die gesamte Beschaffung und Logistik für Ihr Unternehmen und hilft Ihnen bei der Verwaltung aller Ihrer Geschäfte, aller Bestellungen, Angebote und des Versands über nur ein Konto und mit nur einem Partner. #Support Falls Sie Fragen haben oder technische Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns in unserem Online-Chat oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected]. Oder schauen Sie sich unsere Video-Tutorials hier an: https://yakkyofy.com/ Dropshipping-Video-Tutorials/