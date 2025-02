Drohnen-Analysesoftware - Beliebteste Apps - St. Helena

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk ist die ultimative Solarstandort-App für Bau- und Betriebs- und Wartungsteams. Die neuartige GIS-basierte Software-Suite von SenseHawk macht die Verwaltung von Solaranlagen so mühelos wie die Verwendung Ihrer bevorzugten mobilen Kartenanwendung. Seine Produktivitäts- und Kollaborationstools erfassen und organisieren Daten rund um einen digitalen Zwilling der Solaranlage. Die App integriert und visualisiert Daten, von Topografie und Designdokumenten bis hin zu Geräteinformationen und Aktivitäten vor Ort. Da die Daten mit Geotags für bestimmte Komponenten oder Standorte einer Solaranlage versehen sind, wird die Fernverwaltung einfacher. SenseHawk beschleunigt Solaranlagenprozesse und Standortbetrieb: + Kartenansicht Laden Sie KMLs und CAD-Dateien hoch und erstellen Sie Kartenansichten für Ihren Standort. Kommentieren Sie, fügen Sie Aufgaben, Formulare und mehr hinzu. Vereinfachen Sie die Navigation auf der Baustelle. + Fotos Gehen Sie über die Website, klicken Sie auf ein Bild, erstellen Sie eine Aufgabe oder hängen Sie sie an eine vorhandene Aufgabe an. + Dateien/Dokumente Laden Sie Projektdateien und Dokumente hoch und organisieren Sie sie. Teilen, Versionen verwalten, zusammenarbeiten und an Aufgaben anhängen. Geben Sie Dokumente nach Abschluss des Projekts einfach weiter. + Aufgaben Weisen Sie Ihrer Crew benutzerdefinierte oder vorgefertigte Aufgaben zu, komplett mit Checklisten, Fälligkeitsterminen, Kommentaren, Dokumenten, Fotos und mehr. + Formulare Eliminieren Sie Papierformulare durch funktionsreiche digitale Formulare. Digitalisieren Sie, legen Sie Regeln fest, sammeln Sie Informationen, führen Sie Workflows basierend auf Eingaben aus und mehr. + Chat Der integrierte kontextbezogene Chat erleichtert die Kommunikation mit Einzelpersonen oder Teams und sorgt dafür, dass Ihr Team bei der Arbeit bleibt und produktiv bleibt. Hören Sie niemals aus Mangel an Informationen auf. + Vorlagen Formular- und Aufgabenvorlagen erleichtern das Einrichten sich wiederholender Aufgaben und das Erstellen von Formularen. Erstellen Sie Vorlagen für die Organisation oder innerhalb eines Projekts. Teilen, importieren, aktualisieren und mehr. + Workflows Definieren Sie Workflows, um Prozesse zu automatisieren. Fügen Sie Genehmigungen hinzu, erstellen Sie automatisch Aufgaben, überprüfen Sie Formulare auf Nichteinhaltung und mehr.