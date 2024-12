Domain-Registrierungsanbieter - Beliebteste Apps - Mauritius Beliebteste Zuletzt verwendet

Anbieter von Domainregistrierungsdiensten, auch Domain-Registrare genannt, unterstützen Unternehmen bei der Sicherung von Internet-Domainnamen. Bei diesen Dienstleistungen handelt es sich um die Verarbeitung von Domainnamen-Registrierungen und deren Reservierung für typischerweise ein oder zwei Jahre. Domain-Registrare bieten Benutzern häufig eine Domain-Suchfunktion an, um die Verfügbarkeit gewünschter Domains zu überprüfen. Diese Dienste sind für Organisationen, die eine Website einrichten und pflegen oder Domänennamen für die zukünftige Verwendung sichern möchten, von wesentlicher Bedeutung. Darüber hinaus bieten Domain-Registrare Domain-Transfer-Dienste für die Übertragung registrierter Domains an neue Registrare an. Einige bieten auch Domain-Parking-Dienste an, die es Benutzern ermöglichen, einfache Webseiten oder Werbeflächen zu hosten, auf die Besucher der Website zugreifen können. Registrare von Top-Level- und Second-Level-Domains sind von der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), einer gemeinnützigen Organisation, die für die Verwaltung des Domain Name Systems verantwortlich ist, akkreditiert und werden von ihr beaufsichtigt. Einige Website-Hosting-Anbieter umfassen auch die Domänenregistrierung als Teil ihrer Hosting-Pakete und bieten Organisationen so eine optimierte Möglichkeit, ihre Domänen zu verwalten.