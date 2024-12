Beliebteste Zuletzt verwendet Software zum Scannen von Dokumenten - Beliebteste Apps - Gabun

Software zum Scannen von Dokumenten soll herkömmliche physische Scanner ersetzen. Diese Plattformen bieten die Möglichkeit, Dokumente zu erfassen und direkt in das System hochzuladen. Nach dem Hochladen können Dokumente in verschiedenen Formaten gespeichert werden, darunter .PDF, .JPEG und .TIFF. Die neu erstellten Dateien können als Anhang per E-Mail verschickt oder direkt von der Plattform selbst versendet werden. Lösungen zum Scannen von Dokumenten umfassen häufig Funktionen zum Speichern und Verwalten zuvor gescannter Dokumente. Obwohl Software zum Scannen von Dokumenten von nahezu jedem Unternehmen verwendet werden kann, wird sie am häufigsten in Unternehmensbüros eingesetzt, wo sie mehrere Teams innerhalb einer Organisation unterstützt. Beispielsweise könnte ein Verkäufer damit einen Vertrag an einen Kunden senden, während ein Personalvertreter ein Angebotsschreiben an einen neuen Mitarbeiter senden könnte. Diese Lösungen rationalisieren den Scanvorgang und tragen dazu bei, die mit übermäßigem Papierverbrauch verbundenen Kosten zu senken. Software zum Scannen von Dokumenten lässt sich normalerweise in Software zur Dokumentenerfassung integrieren, um eine sichere Speicherung und Verwaltung von Dokumenten zu gewährleisten.