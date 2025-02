Software zur Dokumentenerstellung - Beliebteste Apps - Tadschikistan

Overleaf

overleaf.com

Overleaf ist ein kollaborativer, cloudbasierter LaTeX-Editor zum Schreiben, Bearbeiten und Veröffentlichen wissenschaftlicher Dokumente. Es arbeitet mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Verlage zusammen, um offizielle LaTeX-Vorlagen für Zeitschriften und direkte Einreichungslinks bereitzustellen. Overleaf wurde ursprünglich 2012 als WriteLaTeX von der von John Hammersley und John Lees-Miller mitbegründeten Firma WriteLaTeX Limited ins Leben gerufen. Beide sind Mathematiker und ließen sich von ihren eigenen Erfahrungen im akademischen Bereich inspirieren, um eine bessere Lösung für kollaboratives wissenschaftliches Schreiben zu entwickeln. Sie begannen 2011 mit der Entwicklung von WriteLaTeX. Sie stellten die Beta-Version von Overleaf am 16. Januar 2014 bei ihrer ersten #FuturePub-Veranstaltung in der British Library in London vor. Am 20. Juli 2017 erwarb Overleaf ShareLaTeX, um eine gemeinsame Community von über zwei Millionen Benutzern zu schaffen. Dies führte zur Entwicklung von Overleaf v2, das die Originalfunktionen beider in einer einzigen cloudbasierten Plattform vereint, die auf overleaf.com gehostet wird. Overleaf wurde als eines der zehn Teams ausgewählt, die am Accelerator-Programm Bethnal Green Ventures (BGV) im Sommer 2013 teilnahmen . Dieses Programm begann am 1. Juli 2013 und dauerte drei Monate. Der Demo-Tag des BGV-Sommerprogramms 2013 fand am 19. September 2013 statt. Das Unternehmen erhielt 2014 strategische Investitionen von Digital Science. Overleaf wurde bei den Nominet Internet Awards 2014 mit dem Titel „Innovative Internet Business“ ausgezeichnet und belegte in der SyndicateRoom-Liste 2018 der 100 am schnellsten wachsenden Unternehmen Großbritanniens den 99. Platz das deutsche IT-Magazin heise online. „Im Jahr 2017 hat CERN, Europas Labor für Teilchenphysik in der Nähe von Genf, Schweiz, Overleaf als seine bevorzugte kollaborative Autorenplattform übernommen.“ Overleaf bietet Vorlagen für die Einreichung bei wissenschaftlichen Zeitschriften und Konferenzen. Beispielsweise erwähnen IEEE und Springer (inkl. Nature) die Möglichkeit der Einreichung über Overleaf.