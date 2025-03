Software zur Dokumentenerstellung - Beliebteste Apps

AirMason

airmason.com

AirMason ist eine sich ständig weiterentwickelnde Plattform, die HR-Teams dabei helfen soll, die Effizienz bei der Erstellung, Gestaltung, Verteilung und Sammlung von Unterschriften von Dokumenten zu steigern – und das alles in Echtzeit. AirMason hilft Ihnen dabei, Ihren bestehenden Handbuchprozess in eine saubere und effiziente Single Source of Truth umzuwandeln, die auf Ihre Marke und Kultur abgestimmt ist und Automatisierung bietet, um Ihrem Team Zeit zu sparen.