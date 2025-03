Software zur Dokumentenerstellung - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

GRID

grid.is

GRID ist ein Tabellenkalkulationstool der nächsten Generation mit einer integrierten Dokumentebene zur Datenvisualisierung, Erzählung und Präsentation. Zusätzlich zu unserem nativen Tabellenkalkulationseditor GRID Sheets können Sie mit GRID mühelos mehrere andere Datenquellen an einem Ort kombinieren. Importieren Sie Tabellenkalkulationsdateien, stellen Sie eine Verbindung zu Tabellenkalkulationen in Cloud-Laufwerken her oder verbinden Sie Datenbanken aus anderen Quellen wie Airtable oder Notion. Mit GRID müssen Sie nicht mehr zwischen Tools wechseln und können Ihre gesamte Analyse, Visualisierung und Datenfreigabe in einem einzigen Produkt durchführen. GRID vereint die Leistungsfähigkeit von Tabellenkalkulationen, Präsentationssoftware und Texteditoren auf einer schönen Oberfläche. Wir entwickeln ein Tool, das die Arbeit mit Daten einfacher und für alle zugänglicher macht. GRID schlägt Ihnen während Ihrer Arbeit relevante Diagrammtypen vor und kann Ihnen mit unserem vollständig integrierten, GPT-3-basierten Formel-Copiloten sogar dabei helfen, die richtigen Formeln für die Verwendung zu finden. GRID ist die Zukunft der Zahlen. Registrieren Sie sich und starten Sie GRID kostenlos unter www.grid.is.