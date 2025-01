DMARC-Software - Beliebteste Apps - Guam

SimpleDMARC

simpledmarc.com

Absolut! Hier ist eine verbesserte Version des Copywriting-Artikels für SimpleDMARC, der sich an Vermarkter, Marketingagenturen und Unternehmer richtet: E-Mail-Betrug und Phishing-Angriffe nehmen zu, und als Vermarkter, Marketingagentur oder Unternehmer wissen Sie, wie wichtig es ist, Ihr Unternehmen zu schützen vor diesen Drohungen. Mit SimpleDMARC können Sie genau das und noch mehr tun. SimpleDMARC ist eine leistungsstarke Plattform, die es einfach macht, Ihre E-Mail-Domäne zu sichern und die unbefugte Nutzung Ihrer E-Mail-Adresse zu verhindern. Mit Funktionen wie „Unbegrenzte passive Domänen“, „Aggregate Reports“ (RUA) und „Teams einladen – Mehrbenutzer“ können Sie Ihre E-Mail-Strategie optimieren, Ihre E-Mail-Zustellraten erhöhen und Ihr Unternehmen vor Cyberkriminellen schützen. Einer der Hauptvorteile von SimpleDMARC ist die Möglichkeit, unbegrenzt passive Domänen zu sichern. Das bedeutet, dass Sie alle Ihre Unternehmensdomänen schützen können, ohne sich über zusätzliche Kosten oder Einschränkungen Gedanken machen zu müssen. Egal, ob Sie mehrere Marken, Subdomains oder Dienste haben, SimpleDMARC ist für Sie da. Darüber hinaus können Sie mit unserem intuitiven Dashboard alle Ihre Domains von einem einzigen Ort aus verwalten und so Zeit und Mühe sparen. Eine weitere leistungsstarke Funktion von SimpleDMARC ist der Zugriff auf Aggregate Reports (RUA). Diese Berichte bieten wertvolle Einblicke in Ihre E-Mail-Leistung, einschließlich Informationen zu Zustellraten, Authentifizierungsstatus und mehr. Mit diesen Daten können Sie fundierte Entscheidungen über Ihre E-Mail-Strategie treffen, Ihre E-Mail-Zustellraten optimieren und sicherstellen, dass Ihre E-Mails Ihre Zielgruppe erreichen. Mit der Funktion „Teams einladen – Mehrbenutzer“ können Sie mit Ihren Teammitgliedern oder Kunden an Ihrer E-Mail-Strategie zusammenarbeiten. Mit dieser Funktion können Sie ganz einfach neue Benutzer hinzufügen, Berechtigungen zuweisen und den Zugriff auf Ihr SimpleDMARC-Konto verwalten. Egal, ob Sie mit einer Marketingagentur zusammenarbeiten oder mehrere Teammitglieder haben, SimpleDMARC ist für Sie da. Bei SimpleDMARC wissen wir, wie wichtig es ist, Ihr Unternehmen vor E-Mail-Betrug und Phishing-Angriffen zu schützen. Aus diesem Grund haben wir unsere Plattform benutzerfreundlich, effektiv und leistungsstark gestaltet. Mit SimpleDMARC können Sie Ihr Unternehmen vor Cyber-Bedrohungen schützen, Ihre E-Mail-Strategie optimieren und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein.