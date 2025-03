App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie mit WebCatalog Desktop-Websites in Desktop-Apps und greifen Sie auf eine Fülle von exklusiven Apps für Mac, Windows. Verwenden Sie Spaces, um Apps zu organisieren, mühelos zwischen mehreren Konten zu wechseln und Ihre Produktivität wie nie zuvor zu steigern. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet Diversity-Recruiting-Software - Beliebteste Apps

Diversity-Recruiting-Software hilft Unternehmen dabei, die Suche nach qualifizierten Bewerbern für aktuelle und zukünftige Stellenangebote zu automatisieren. Diese Tools unterstützen HR-Personal, Personalmanager und Personalbeschaffungsexperten dabei, unbewusste Vorurteile während des gesamten Personalbeschaffungs- und Vorstellungsgesprächsprozesses zu mindern. Mithilfe künstlicher Intelligenz verbessern Diversity-Recruiting-Lösungen Stellenbeschreibungen, identifizieren geeignete Kandidaten und erstellen umfassende Kandidatenprofile. Diese Lösungen bieten in der Regel Funktionen zur Anonymisierung von Kandidateninformationen wie Name, Hintergrund, Geschlecht und Ausbildung, um unbeabsichtigte Vorurteile zu verhindern. Inklusive Einstellungsplattformen erleichtern außerdem die Erstellung und Verbreitung neutraler Stellenbeschreibungen, die Bewerberverwaltung und -verfolgung sowie die Organisation von Bewerberdaten. Diese Lösungen werden häufig in Personalabteilungen integriert und sind häufig mit Bewerber-Tracking-Systemen (ATS), Jobbörsen und anderer Software zur Rekrutierungsautomatisierung verbunden.