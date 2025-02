Diversity-Recruiting-Software - Beliebteste Apps - Schweden

Inclusively

Inklusivität ist die neue Produktivität. In der sich schnell verändernden Geschäftslandschaft von heute steht Inclusively an der Spitze der Bewegung, neu zu definieren, was Erfolg am Arbeitsplatz wirklich bedeutet. Durch die Synergie von Produktivität, Compliance und Inklusion betonen wir die unbestreitbare Verbindung zwischen vielfältigen Teams und beispiellosen Ergebnissen. Unsere Mission geht über die reine Förderung der Inklusivität hinaus; Wir stellen sicher, dass Unternehmen in dieser neuen Ära der Arbeit nicht nur konform sind, sondern auch erfolgreich sind. Mit Inclusively ist jedes Unternehmen in der Lage, die unübertroffenen Fähigkeiten einer vielfältigen und dynamischen Belegschaft zu nutzen. Herausforderungen, denen wir uns stellen: Bindung und Produktivität: Jährliche Produktivitätsverluste in Höhe von 150 Milliarden US-Dollar sind auf Probleme im Zusammenhang mit der psychischen Gesundheit und chronischen Krankheiten zurückzuführen. Der maßgeschneiderte Ansatz von Inclusively hat zu einem Produktivitätsschub von 72 % und einer beeindruckenden Steigerung der Kundenbindung um 90 % geführt, wenn diese Herausforderungen geschickt angegangen werden. Vielfalt und Compliance: Auch wenn 30 % der Belegschaft der bundesstaatlichen Behindertendefinition entsprechen, fühlt sich nur ein kleiner Bruchteil, etwa 3–5 %, wohl dabei, ihre Behinderungen offenzulegen. Unsere Mission ist es, Organisationen zu einem Ethos zu bewegen, in dem Transparenz und Inklusivität verankert sind. Wie Inclusively einen Unterschied macht: Bereiten Sie sich vor: Beginnend mit einer Grundlage echter Inklusion tauchen wir tief in bestehende Prozesse ein, sammeln wichtige Einblicke in die Mitarbeiter und nutzen Branchen-Benchmarks, um Wachstumsvektoren hervorzuheben, während wir gleichzeitig einen klaren Weg nach vorne aufzeigen. Einstellung: Unser umfangreiches Partnernetzwerk stattet uns mit einem vielfältigen Kandidatenreservoir aus. Dank unseres hochmodernen KI-Systems stellen wir sicher, dass Kandidaten Rollen finden, die ihren Stärken und Zielen entsprechen. Unsere ausgefeilte Integration sorgt für einen optimierten Einstellungsprozess. Retain: Mit Inclusively verwandelt sich die Bearbeitung von Unterkunftsanfragen von einer Herausforderung in eine Chance. Wir ermöglichen Unternehmen, ihre Umgebungen individuell anzupassen und dabei die Bedürfnisse und Wünsche der modernen Belegschaft, insbesondere der dynamischen Generation Z, widerzuspiegeln. Support: Über Funktionen und Tools hinaus setzt sich unser engagiertes Customer Success-Team für die übergeordneten Ziele Ihres Unternehmens ein. Von der Strategieformulierung über die KPI-Anpassung bis hin zur Förderung skalierbarer integrativer Bemühungen sind wir Ihr engagierter Partner. Unsere Inclusively Community bereichert diese Reise weiter und fördert einen Bereich des gemeinsamen Wissens und des gegenseitigen Wachstums. Fazit: Inklusivität ist nicht nur eine Lösung – es ist der Grundstein für einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie wir uns Arbeitsplätze vorstellen. Für Leistungsvermittler, die auf der Suche nach wirkungsvollen Angeboten für ihre Kunden sind, erweist sich Inclusively als Goldstandard. Wir stellen uns den Arbeitsplatz der Zukunft nicht nur vor, sondern gestalten ihn aktiv: anpassungsfähig, integrativ und erfolgreich. Seien Sie mit uns Teil dieser transformativen Reise.