Software zur Gestaltung von Display-Anzeigen - Beliebteste Apps - Thailand

Creatopy

creatopy.com

Creatopy ist eine KI-gesteuerte kreative Automatisierungsplattform, die Unternehmen und Agenturen dabei hilft, effektive Anzeigen einfach zu erstellen, zu personalisieren, zu skalieren und bereitzustellen. Es rationalisiert den Prozess der Anzeigenproduktion und -bereitstellung und hilft Designern und Vermarktern, die Effizienz zu maximieren und wirkungsvolle Ergebnisse in ihren Werbekampagnen zu erzielen. Mit Creatopy können Sie Folgendes tun: - Anzeigen entwerfen, die den Lärm unterbrechen. Erstellen Sie ansprechende Anzeigen und starten Sie effektive Kampagnen. Verleihen Sie Ihren Designs Bewegung, indem Sie mühelos Videos und animierte HTML5-Anzeigen erstellen. Verwenden Sie On-Click-Aktionen oder Widgets, um interaktive und Rich Media-Anzeigen zu erstellen, die Ihre Zielgruppe ansprechen. - Automatisieren Sie Arbeitsabläufe für Spitzenleistungen. Erstellen Sie mithilfe der Automatisierung große Mengen an Anzeigenkreationen. Generieren Sie Variationen mithilfe von Datenfeeds oder erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows mit Zaps durch Aktionen und Trigger. Lassen Sie die Automatisierung sich wiederholende Designaufgaben im Hintergrund erledigen. - Generieren Sie sofort mehrere Größen und Anzeigenvarianten. Erfüllen Sie die steigende Nachfrage nach mehr Anzeigen. Sie können jetzt Anzeigengruppen gleichzeitig erstellen und bearbeiten, an bestimmten Layoutausrichtungen arbeiten und Anzeigenvariationen in unglaublicher Geschwindigkeit erstellen. - Liefern Sie Ihre Kampagne im Handumdrehen. Beschleunigen Sie Kampagnenstarts mit Creatopy. Exportieren Sie Anzeigenmotive in mehreren Formaten oder generieren Sie Anzeigen-Tags und beobachten Sie, wie Ihre Kampagne mit nur wenigen Klicks in Ihrem Werbenetzwerk live geschaltet wird. - Sprechen Sie Zielgruppen mit personalisierten Kreativinhalten an. Liefern Sie Anzeigen, die bei Ihrer Zielgruppe stets Anklang finden. Passen Sie Nachrichten, Standort und Sprache mithilfe dynamischer Regeln und Variablen an, um ein personalisiertes Anzeigenerlebnis zu schaffen, das die gewünschten Ergebnisse liefert. - Steigern Sie die Kampagnenleistung mit optimierten Anzeigen. Optimieren Sie die Leistung Ihrer Anzeigenkreationen auf höchstem Niveau. Nutzen Sie Test- und Kampagnenanalysetools, treffen Sie fundierte Entscheidungen und passen Sie Ihre Anzeigen in Echtzeit an, um die Wirksamkeit zu steigern. Wählen Sie den Plan, der Ihren Bedürfnissen entspricht! Nutzen Sie die kostenlose Testversion, um die Pläne auszuprobieren. Es ist keine Kreditkarte erforderlich.