Software zur Gestaltung von Display-Anzeigen - Beliebteste Apps - San Marino

Rocketium ist eine agile CreativeOps-Plattform, die Unternehmen dabei hilft, ihre Kommunikation schneller und zu geringeren Kosten auf den Markt zu bringen. Mit der kombinierten Stärke der KI-gestützten Kreativproduktion, nahtlosen Kreativabläufen und leistungsstarken Kreativanalysen hilft Rocketium Unternehmen dabei, mehr aus ihren bestehenden Teams, Prozessen und Tools herauszuholen. Rocketium wird von renommierten Investoren wie 021 Capital, 1Crowd, Blume Ventures und Emergent Ventures finanziert. Rocketium optimiert CreativeOps für Unternehmen mit: 1. KI-gestützte kreative Produktion: Erstellen Sie maßgeschneiderte Creatives in großem Maßstab und passen Sie sie automatisch an verschiedene Größen für verschiedene Kanäle an. Erstellen Sie mit einem einfachen Tabellenimport sofort Varianten zur Personalisierung und zum Experimentieren. Erstellen Sie kontextbezogene Texte für Experimente mit KI-Textern. Optimieren Sie Formate und Größen entsprechend den Plattformrichtlinien und veröffentlichen Sie sie direkt mit nahtlosen Integrationen. 2. Nahtlose Nicht-Design-Operationen: Beschleunigen Sie den Go-Live durch nahtlose Nicht-Design-Vorgänge. Sehen Sie sich alle Projekte im Action Center aus der Vogelperspektive an. Erstellen Sie kreative Briefings, verstehen Sie die Bandbreite des Teams und weisen Sie kreative Projekte auf einem Kanban-Board zu. Zentralisieren, organisieren und optimieren Sie Assets für die Produktion in der Medienbibliothek. Eliminieren Sie mehrfaches Hin und Her mit Kommentaren direkt zum Design. Setzen Sie die Markenkonformität mühelos durch automatisierte Markenkonformitätsprüfungen durch. 3. Leistungsstarke kreative Analysen: Zentralisieren Sie Leistungsdaten aller Werbeplattformen an einem Ort. Leiten Sie Erkenntnisse auf kreativer Ebene ab, um die Auswirkungen kreativer Entscheidungen auf die Leistung zu ermitteln. Visualisieren Sie Erkenntnisse mit umfangreichen Widgets und teilen Sie das Dashboard oder benutzerdefinierte Berichte mit Stakeholdern zur datenbasierten Aktualisierung. Weisen Sie Kampagnenbudgets erfolgreichen Kreativen zu, indem Sie Wettbewerbs- und Brancheninformationen sowie Einblicke in die Leistung vergangener Kampagnen nutzen. Unterstützen Sie Designer mit auf Erkenntnissen basierenden Designempfehlungen bei der Erstellung effektiver Kreativprodukte. Schließen Sie sich den weltweit führenden Marken wie Amazon, Home Depot, Walmart, Henry Schein, Roche und vielen anderen an und beschleunigen Sie Ihr Geschäftswachstum mit agilem CreativeOps. Mehrere Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen nutzen Rocketium, um ihre CreativeOps zu optimieren. Im Jahr 2023 integrierte Rocketium die Leistungsfähigkeit der generativen KI in seine Plattform, um Unternehmen dabei zu helfen, die nächste Wachstumsstufe zu erschließen.