Direct Store Delivery (DSD) bezieht sich auf die Methode, Produkte direkt an Einzelhändler zu erstellen, zu lagern und zu liefern, ohne auf externe Logistikdienstleister oder Versandunternehmen angewiesen zu sein. DSD-Software unterstützt diesen Prozess, indem sie Funktionen wie Lagerhaltung, Routing, Logistikmanagement und Routenabrechnung bietet und so die Abläufe in der gesamten Lieferkette rationalisiert. Durch die interne Verwaltung von Lieferungen können Unternehmen die Transparenz der Lieferkette verbessern, eine bessere Kontrolle über ihre Lieferungen erlangen und eine bessere Kommunikation mit Kunden fördern. In der Regel implementieren Logistikabteilungen neben anderen Lösungen wie Versandsoftware und Supply-Chain-Planungstools auch Software für die Direktlieferung in die Filiale.