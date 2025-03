Freespace

afreespace.com

Freespace, ein im Vereinigten Königreich ansässiges und registriertes Unternehmen, steht seit 2015 an der Spitze von Arbeitsplatzdesign- und Technologielösungen. Wir sind stolz darauf, der einzige integrierte Anbieter von Betriebssystemen für den Arbeitsplatz zu sein, der in der Lage ist, Lösungen durch interne Entwicklungen bereitzustellen. Unser proprietäres Hardware-IP, selbst entwickelte Sensoren und intern entwickelte Softwarelösungen, einschließlich einer Mitarbeiter-App und eines Analyseportals, heben uns von der Konkurrenz ab. Wir betreuen über 40 globale Kunden und verwalten mehr als 185.000 Arbeitsplätze. Hauptvorteile: • Richtige Größe, richtiges Design: Reduzieren Sie die Immobilienkosten und optimieren Sie die Raumkonfiguration. • Intelligente Gebäudeautomation: Reduzieren Sie den CO2-Ausstoß und senken Sie die Betriebskosten. • Außergewöhnliche Mitarbeitererlebnisse: Verbessern Sie die Zusammenarbeit, Produktivität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Unser Integrated Workplace Operating System (IWOS) ist eine vollständig eigene und eigenständige Freespace-Lösung, die in einem ISO 27001-konformen Ökosystem betrieben wird. Es handelt sich um ein modulares System, das es uns ermöglicht, entweder vollständig intelligente Gebäudelösungen zu liefern oder einzelne Elemente wie Präsenzsensoren einzuführen, um Erkenntnisse über die Raumnutzung zu gewinnen. Funktionen: - • Arbeitsplatzanalysen und -einblicke in Echtzeit • Sensoren überwachen Belegung, Personenzahl und Luftqualität • Mitarbeiter-App für Raumreservierung und Kollegenverbindung • Interaktive digitale Beschilderung • Dynamische Raummanagement-Tools und -Integrationen • Energie- und Risikomanagementlösungen