Digitale Zwillingssoftware - Beliebteste Apps - Türkei

QAD

qad.com

QAD ist ein führender Anbieter von Lösungen für Herstellungs- und Lieferkettenlösungen der nächsten Generation in der Cloud. Um in einer turbulenten Welt erfolgreich zu sein, müssen die Hersteller und Lieferketten mit Störungen in Bezug auf Angebot und Schwankungen bei der Nachfrage konfrontiert werden, und müssen schnell auf Veränderungen reagieren und die Agilität, Effizienz und Widerstandsfähigkeit für einen effektiven Kundendienst nahtlos optimieren. QAD liefert adaptive Anwendungen, um diese adaptiven Unternehmen zu ermöglichen. QAD wurde in Santa Barbara, Kalifornien, gegründet und hat Kunden in 84 Ländern auf der ganzen Welt. Tausende von Unternehmen haben QAD Enterprise Solutions eingesetzt (EQMS), verbundene Belegschaft und Prozessinformation.