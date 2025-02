Digitale Verkaufsraumsoftware - Beliebteste Apps - Tunesien

Vidyard

vidyard.com

Vidyard ist eine Videoverkaufs- und Marketinglösung, mit der Unternehmen ansprechende Videoerlebnisse erstellen können, die die Ergebnisse vorantreiben. Es wird verwendet, um personalisierte Videos zu erstellen, zu teilen und zu verfolgen, die Beziehungen zu Käufern aufbauen und Verkaufszyklen beschleunigen. Das Video durchbricht das Lärm der traditionellen Öffentlichkeitsarbeit und stellt sicher, dass die Wiederholungen in überfüllten Posteingängen und sozialen Feeds hervorheben. Es fördert menschliche Verbindungen, fördert ein höheres Engagement und das Vertrauen mit Käufern. Mit den Tools von Vidyard können Vertreter hochwertige Aussichten priorisieren, Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern aufbauen und Geschäfte schneller vorantreiben, während sie gleichzeitig eine personalisierte Kommunikation im Maßstab liefern Hier sind einige der wichtigsten Merkmale von Vidyard: - Personalisierte Videoerstellung: Erfassen und teilen Sie personalisierte Videos, die die einzigartigen Bedürfnisse jedes Käufers entsprechen. - Videoautomatisierung: Automatisieren Sie die Erstellung und Lieferung personalisierter Videos in Maßstab. - Video -Hosting und Freigabe: Hosten Sie Ihre Videos auf der sicheren Plattform von Vidyard und teilen Sie sie einfach über alle Ihre Kanäle. - Videoanalyse: Verfolgen Sie Videoansichten, Engagement und Abgaberaten, um zu verstehen, wie Ihr Publikum mit Ihren Inhalten interagiert. - CRM -Integrationen: Integrieren Sie Vidyard in Ihr CRM, um Ihren Workflow zu optimieren und konsistentes Messaging über alle Berührungspunkte hinweg zu gewährleisten. Vidyard unterstützt Vertriebsteams mit nahtlosen Integrationen, Echtzeitanalysen und der Fähigkeit, konsistente, qualitativ hochwertige Messaging in allen Berührungen zu bieten. Ob für die Aussuche, Pflege oder Schließung, Vidyard stellt sicher, dass jeder Repräsentant über die Tools verfügt, um erfolgreich zu sein und die Leistung im gesamten Team zu verstärken. Mit Video als Held hilft Vidyard, dass jeder Vertriebsmitarbeiter ein Top -Performer wird, das Engagement fördert und den Verkaufsergebnisse beschleunigt. Mit Vidyard können Unternehmen: - Pipeline effektiv erstellen: Brechen Sie das Rauschen mit personalisierten, visuell überzeugenden Reichweite durch, die das Engagement, die Antwortquoten und die gebuchten Besprechungen vorantreiben. - Priorisieren Sie hochwertige Aussichten: Verwenden Sie umsetzbare Erkenntnisse, um sich zum richtigen Zeitpunkt auf die richtigen Käufer zu konzentrieren und die Auswirkungen zu maximieren. - Gehen Sie proaktiv um Einwände: Bringen Sie die wichtigsten Stakeholder frühzeitig in das Gespräch ein, um Einwände zu beheben, bevor sie eskalieren und die Geschäfte in Bewegung halten. - Beziehungen aufbauen: Fördern Sie sinnvolle Verbindungen und Vertrauen mit entscheidenden Stakeholdern - auch ohne direkte FaceTime in geschäftigen Kalendern. - Deals effektiver verwalten: Führen Sie die Käuferaktionen mit eingebetteten CTAs in Videos, beschleunigen die Deal -Geschwindigkeit und die nächsten Schritte. Geschäfte, die Vidyard nutzen, generieren mehr Leads und Verkäufer gewinnen mehr Angebote.