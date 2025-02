Digitale Verkaufsraumsoftware - Beliebteste Apps - St. Helena

RELAYTO

ERFAHRUNG IST DIE BOTSCHAFT. RELAYTO nutzt fortschrittliche Algorithmen, um statische Inhalte automatisch in interaktive Microsites umzuwandeln, die das Zuschauerengagement rund um die Uhr steigern – keine Programmierung erforderlich. Importieren Sie einfach Ihre PDFs und Präsentationen (und fügen Sie alle unterstützenden Inhalte, Texte, Web-/sozialen Inhalte, Bilder, Videos und Audiodateien hinzu) in den intuitiven Builder, um interaktive Elemente zuzuweisen und sie für Ihr Team zu veröffentlichen, damit sie sofort auf Desktop- und mobilen Bildschirmen angezeigt werden können. RELAYTOs geheime Soße: 1. Inhaltsanreicherung – Verwandeln Sie „digitales Papier“ in digitale Erlebnisse, angereichert mit Interaktivität, nichtlinearer Navigation und Medien. 2. All-in-One-Cloud-Hubs – Konvertieren Sie Dateien in superintelligente URLs, die für die gemeinsame Nutzung, den Zugriff und die Kontrolle über alle Kanäle optimiert sind. 3. Advanced Analytics – 360-Grad-Analyse rund um das Engagement Ihrer Inhalte für eine bessere Optimierung. Denken Sie an Optimizely für Webinhalte. Mit RELAYTO können Sie eine unbegrenzte Anzahl öffentlicher und privater interaktiver Erlebnisse erstellen, die mit Sicherheit, Berechtigungen und Benutzerverwaltung ausgestattet sind, um zu kontrollieren, wer Zugriff auf Ihre Inhalte hat. Metriken liefern Einblicke in die 360-Grad-Digital-Körpersprache, -Aktivität und -Absicht und fassen zusammen, wann und wo die Zuschauer ihre Zeit verbracht haben, sodass Sie Ihre Outreach-Bemühungen priorisieren und Ihre Inhalte weiter verbessern können. Im Hintergrund entwickelt RELAYTO auch ein neues digitales Medium für interaktives One-One-Storytelling, das darauf abzielt, Reibungsverluste sowohl für Autoren als auch für Leser zu beseitigen.