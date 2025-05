App Store für Web-Apps Finden Sie die richtige Software und Services.

Suchen

✨ WebCatalog Desktop ✨ Verwandeln Sie Websites mit WebCatalog Desktop in Desktop-Apps – Ihr All-in-One-Tool zur Verwaltung von Apps und Konten. Wechseln Sie mühelos zwischen mehreren Konten, organisieren Sie Apps nach Arbeitsabläufen und greifen Sie auf einen kuratierten Katalog von Desktop-Apps für Mac und Windows zu. WebCatalog Desktop herunterladen Mehr erfahren

Beliebteste Zuletzt verwendet Digitale Barrierefreiheitsplattformen - Beliebteste Apps

Digitale Barrierefreiheitsplattformen erfüllen mehrere Funktionen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass digitale Schnittstellen (z. B. Websites, Apps, Software) den Vorschriften zur digitalen Barrierefreiheit entsprechen. Diese Plattformen fungieren als zentrale Anlaufstelle für den Bedarf an digitaler Barrierefreiheit und stellen sicher, dass Menschen mit Behinderungen ordnungsgemäß auf Websites und andere digitale Anwendungen zugreifen und diese nutzen können. Diese Plattformen werden hauptsächlich von Entwicklungsteams genutzt und tragen dazu bei, dass die von ihnen erstellten Schnittstellen sowohl zugänglich als auch konform sind. Einige Unternehmen beschäftigen Experten für digitale Barrierefreiheit, die die Einhaltung und Fortschritte bei der Nutzung dieser Plattformen überwachen. Digitale Barrierefreiheitsplattformen sind häufig in verschiedene Module unterteilt, die sich mit bestimmten Teilen des Barrierefreiheitsprozesses befassen, vom Testen und Beheben von Fehlern bis hin zur laufenden Compliance-Überwachung. Zu den Modulen können Tools für Entwicklungsteams gehören, um Barrierefreiheitsfehler beim Codieren zu erkennen, Tools zur Durchführung schrittweiser Barrierefreiheitstests und Überwachungstools, um sicherzustellen, dass Websites im Laufe der Zeit konform bleiben. Während digitale Barrierefreiheitsplattformen wesentliche Funktionen für die Aufrechterhaltung barrierefreier digitaler Schnittstellen bereitstellen, können sie für erweiterte Funktionalität auch in andere eigenständige Tools integriert werden. Um sich für die Aufnahme in die Kategorie „Digital Accessibility Platforms“ zu qualifizieren, muss ein Produkt: * Scannen und identifizieren Sie Barrierefreiheitsprobleme basierend auf den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) * Häufige Probleme automatisch beheben * Erstellen Sie Berichte, um komplexere Probleme zu lösen * Bieten Sie ein Dashboard oder andere Methoden an, um Änderungen und Fortschritte bei der Barrierefreiheit zu überwachen