Rarchy

rarchy.com

Rarchy bietet eine Reihe von Website-Planungstools, einschließlich visueller Sitemaps und Benutzerflüsse, die für Agenturen und Teams entwickelt wurden. Das Kernprodukt ist unser kostenloser visueller Sitemap-Editor, mit dem Sie eine Sitemap von Grund auf erstellen oder Ihre vorhandenen Website-Seiten über unseren visuellen Sitemap-Generator importieren können. Anschließend können Sie Ihre Website in fünf verschiedenen visuellen Formaten anzeigen, über die Drag-and-Drop-Oberfläche Änderungen vornehmen und automatisch Screenshots Ihrer aktuellen Seitendesigns erstellen. Ihre Sitemap kann in die Formate XML (bereit zum Hochladen in Suchmaschinen), CSV oder PDF exportiert werden. Rarchy ist ideal für Teams und ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit, Überarbeitung und Kommunikation von Änderungen an Ihrer Website an einem Ort.