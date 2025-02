Diagrammsoftware - Beliebteste Apps - Slowakei

Gliffy

gliffy.com

Die Diagrammanwendungen von Gliffy erleichtern die Kommunikation und Zusammenarbeit im Tempo Ihrer Ideen. Egal, ob Sie Gliffy in Confluence und Jira verwenden oder in unser eigenständiges Diagrammtool Gliffy Online einsteigen, Sie werden eine intuitive Möglichkeit finden, Diagramme zu zeichnen. Per Drag-and-Drop gelangen Sie mit nur wenigen Klicks zu professionell aussehenden Flussdiagrammen, UML-Diagrammen, Entity-Relationship-Diagrammen und mehr. Außerdem können Sie Ihre Diagramme jetzt mithilfe von Code mit Mermaid js erstellen. Verwenden Sie eine Vorlage, um beim Brainstorming eine Mindmap oder Konzeptkarte zu erstellen. Betten Sie ein einfach zu aktualisierendes Organigramm in die Tools ein, die Ihr Team bereits verwendet. Visualisieren Sie Ihre Cloud-Architektur oder IT-Netzwerke, fügen Sie sie der Dokumentation Ihres Teams hinzu und nutzen Sie die Datenverknüpfungsfunktion von Gliffy, um reale Daten direkt in Ihre Diagramme einzufügen. Was auch immer Sie planen, verwalten oder träumen, Gliffy kann Ihnen dabei helfen, es zum Leben zu erwecken. Erstellen Sie Diagramme mit Ihrem Team in Echtzeit direkt in Confluence Cloud für einfachere und effizientere Arbeitssitzungen. Gliffy ist die beliebteste Diagramm-App im Atlassian-Ökosystem. Allein über 18 Millionen Benutzer erstellen Diagramme in Confluence. Teams jeder Größe vertrauen Gliffy – was es zu einer führenden Diagrammlösung für Unternehmen macht. Sie können herausfinden, ob Gliffy zu Ihrem Team passt, indem Sie eine Testversion über den Atlassian Marketplace starten oder sich auf gliffy.com für eine zweiwöchige kostenlose Testversion von Gliffy Online anmelden.