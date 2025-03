DevOps-Plattformen - Beliebteste Apps

Cloudsmith

cloudsmith.com

Cloudsmith ist eine Software-as-a-Service (SaaS)-Plattform, die überall als Single Source of Truth für Software fungiert. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Abhängigkeiten, Bereitstellung und Verteilung ihres Software-Stacks zuverlässig an einem zentralen Ort zu verwalten und sicherzustellen, dass ihre Software-Lieferkette sicher bleibt. Wir sind hier, um Teams in die Lage zu versetzen, Software schneller und ohne Einschränkungen bei der Verwaltung verschiedener Asset-Typen bereitzustellen und dabei skalierbar und kosteneffizient zu bleiben. Von der Quelle bis zur Lieferung – mit vollständigem Vertrauen, Kontrolle und Sicherheit.