Dev- und Ops-Zusammenarbeit in der Praxis Ermöglichen Sie Ihren Entwicklungsteams die Automatisierung der Bereitstellung des Codes, den sie täglich schreiben. Die Synergie agiler Methoden und gesteigerter Produktivität war noch nie so einfach in Ihr Unternehmen zu integrieren! Einfacher Zugriff auf Automatisierungstools über die Benutzeroberfläche oder CLI Cycleops bietet einfachen Zugriff auf Automatisierungstools über eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche oder Befehlszeilenschnittstelle (CLI). Ihre Entwickler können ihre bevorzugte Methode wählen, sodass sowohl technische als auch nichttechnische Benutzer bequem die Automatisierungsfunktionen der Plattform nutzen können. Schnellere Markteinführung Ihrer Codeänderungen oder -aktualisierungen Durch die Nutzung der Funktionen und Automatisierungsfunktionen von Cycleop können Ihre Entwickler die Zeit, die sie benötigen, um ihre Codeänderungen oder -aktualisierungen von der Entwicklung in die Produktion zu bringen, erheblich verkürzen. Sie können den Bereitstellungsprozess rationalisieren, manuelle Aufgaben eliminieren und ihre Arbeitsabläufe standardisieren, was eine schnellere Markteinführung ermöglicht. Erstellen Sie bei Bedarf ganze Umgebungen, von der Sandbox bis zum Release-Testen. Und nicht zuletzt ermöglicht Cycleops Ihrem Team, ganze Umgebungen zu erstellen – von Sandbox-Umgebungen zum Experimentieren und Entwickeln bis hin zu Release-Testumgebungen zur Validierung von Codeänderungen vor der Bereitstellung. Diese On-Demand-Funktion bedeutet, dass Ihre Entwickler schnell die erforderlichen Ressourcen und Konfigurationen für Entwicklungs- oder Testzwecke bereitstellen können, ohne dass eine manuelle Einrichtung oder Konfiguration erforderlich ist.