DevOps-Plattformen - Beliebteste Apps - Pakistan

GitLab ist ein webbasiertes DevOps-Lebenszyklus-Tool, das einen Git-Repository-Manager bereitstellt, der Wiki-, Issue-Tracking- und Continuous-Integration- und Deployment-Pipeline-Funktionen unter Verwendung einer Open-Source-Lizenz bereitstellt, entwickelt von GitLab Inc. Die Software wurde vom ukrainischen Entwickler Dmitriy erstellt Zaporozhets und Valery Sizov. Der Code wurde ursprünglich in Ruby geschrieben, einige Teile wurden später in Go umgeschrieben, zunächst als Quellcode-Verwaltungslösung für die Zusammenarbeit innerhalb eines Teams bei der Softwareentwicklung. Später entwickelte sich daraus eine integrierte Lösung, die den Softwareentwicklungslebenszyklus und dann den gesamten DevOps-Lebenszyklus abdeckt. Der aktuelle Technologie-Stack umfasst Go, Ruby on Rails und Vue.js. Es folgt einem Open-Core-Entwicklungsmodell, bei dem die Kernfunktionalität unter einer Open-Source-Lizenz (MIT) veröffentlicht wird, während die zusätzliche Funktionalität unter einer proprietären Lizenz steht.