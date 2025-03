Desktop-Publishing-Software - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

iPaper

ipaper.io

iPaper ist eine digitale Katalogplattform, mit der Sie Ihre gedruckten Broschüren und Kataloge in vollständig interaktive digitale Einkaufserlebnisse umwandeln können. Erregen Sie die Aufmerksamkeit des Käufers mit Produktbildern und -videos. Steigern Sie Traffic und Verkäufe mit In-Katalog-Einkäufen per E-Mail, WhatsApp oder direkt integriert in Ihren E-Commerce-Webshop. Die iPaper-Plattform ist so konzipiert, dass sie zu Ihrem Unternehmen passt, und wir bieten erweiterte Funktionen zur vollständigen Automatisierung Ihrer Einrichtung.