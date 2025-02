Desktop-Publishing-Software - Beliebteste Apps - Slowakei

Publitas

Helfen Sie Online-Käufern, herauszufinden, was ihnen gefällt. Verkaufen Sie mehr. ~50 % der Käufer wissen, was sie wollen; Sie suchen, wählen aus und gehen zur Kasse. Die anderen? Sie stöbern, entdecken und lassen sich gerne inspirieren. Der Online-Shop ist für die erste Gruppe in Ordnung; Um eine Marke mit der zweiten Gruppe zu verbinden, ist jedoch noch etwas mehr erforderlich ... und genau das bietet Publitas. Es bietet ein umfassendes Einkaufserlebnis, das Käufer inspirieren und gleichzeitig die Ziele eines Online-Shops, eines Offline-Shops und des E-Commerce ergänzen soll. Ein Kunde berichtete, dass die Konversionsraten seiner „einfach nur stöbernden“ Zielgruppe beim Betrachten einer Publitas-Publikation um 40 % bis zu 308 % höher waren. Über 2.000 Kunden – darunter führende Einzelhändler wie METRO Cash & Carry, Crate & Barrel und Williams-Sonoma – veröffentlichen ihre Kataloge online bei Publitas, um ihre Reichweite und Konversion zu erhöhen. Als Arbeitgeber liegen Publitas die Menschen und ihre Wirkung am Herzen. Das bedeutet, dass Ergebnisse wichtiger sind als aufgewendete Stunden. Ziel ist es, dass jeder nach seinen eigenen Vorstellungen arbeitet und das Leben als digitaler Nomade genießt. Reisen Sie um die Welt oder arbeiten Sie einfach von einem zuverlässigen Sofa aus. Ein Benutzer kann sich aus der Ferne verbinden und völlig ortsunabhängig sein. Wenn ein Benutzer mehr aus seinem Tag herausholt, gilt das auch für Publitas! Es wertschätzt jeden Einzelnen und konzentriert sich darauf, ihm dabei zu helfen, seine Stärken und Leidenschaften zu finden und zu verbessern. Während des Einstellungsprozesses wird sichergestellt, dass die Kandidaten echte Berufserfahrung in der Position sammeln, auf die sie sich bewerben. Sie werden verschiedene Herausforderungen meistern und ihre zukünftigen Teammitglieder kennenlernen. Publitas versteht sich gerne als vielfältiges und internationales Sportteam, in dem jeder Einzelne auf seiner bevorzugten Spielposition brilliert. Um die beste Person mit den richtigen Fähigkeiten und der richtigen kulturellen Eignung einzustellen, werden Mitarbeiter auf der ganzen Welt eingestellt.