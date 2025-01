Desktop-Publishing-Software - Beliebteste Apps - Polen

Desygner

Ein Grafikdesign-Tool für Nicht-Designer. Content-Erstellung für alle. Schließen Sie sich über 20 Millionen Menschen und 60.000 Unternehmen an, die Desygner nutzen. Entwerfen Sie Inhalte wie Social-Media-Beiträge, Anzeigen, Präsentationen, Visitenkarten, Flyer und mehr. Desygners führende Enterprise-Design-Automatisierungslösung unterstützt Unternehmen bei der Erstellung, Anpassung und Verbreitung von markenbezogenen Inhalten, die der globalen Governance und Prüfbarkeit entsprechen. Die End-to-End-Markenmanagementplattform spart Zeit und Kosten, indem sie Designengpässe beseitigt und es Mitarbeitern mit minimalen oder gar keinen Designkenntnissen ermöglicht, Inhalte sicher zu erstellen und zu teilen, die auf die Markenrichtlinien und Content Governance des Unternehmens abgestimmt sind. Desygner, das 2016 gegründete australische Technologieunternehmen mit Hauptsitz an der Goldküste, ist heute eines der am schnellsten wachsenden Martech-Unternehmen mit über 30 Millionen Nutzern in 200.000 Unternehmen weltweit.