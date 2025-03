Schreibtischbuchungssoftware - Beliebteste Apps - Uruguay

Whatspot

whatspot.app

Steigern Sie Ihr Arbeitsbereichsmanagement mit WhatsPot auf neue Höhen. Perfekt für Unternehmen, Coworking-Räume, Universitäten und öffentliche Institutionen. Wir bieten eine dynamische Lösung für alle Ihre Buchungsbedürfnisse-von Schreibtischen bis (Meeting-) Räumen und Parkplätzen, während wir einfach zu bedienen sind. WhatsPot ist für immer kostenlos für 3 Plätze und bis zu 15 Benutzer! Erleben Sie eine beispiellose Effizienz mit unserer intuitiven Plattform kostenlos und erweitern Sie, wenn Sie die Notwendigkeit des Skalierens haben. Unsere Preisgestaltung ist im Hinblick auf die Skalierbarkeit konzipiert. Die Pläne bieten eine flexible Preisstruktur, die auf Ihrer Verwendung basiert. Nutzen Sie: Interaktive Karten, mobile App, QR -Codes am Arbeitsplatz, einfache Zugriff auf Besucher, Genehmigungsprozess, Raumnutzungsstatistik. Stürzen Sie Ihren Speicherplatz, vereinfachen Sie die Buchungen und optimieren Sie die Nutzung der Ressourcen und verbessern gleichzeitig die Benutzererfahrung. Wählen Sie WhatsPot für einen intelligenteren, organisierten Arbeitsbereich. Was Sie bekommen: WhatsPot hilft Ihnen schnell und einfach, ein geeignetes Datum für eine Buchung zu finden, damit es nicht mit anderen zusammenspricht. Sofortige Buchungen, vor Ort-Aktivieren Sie die Buchungen von Sofortbuchungen mit einem einfachen Scan, der den schnelllebigen Anforderungen von Fachleuten und Space-Buchungen visuell erstellt werden-Heiße Desk-Buchungen verwalten Sie leicht mit interaktiven Grundlagen. Erstellen Sie ein Arbeitsumfeld, in dem Teams und Einzelpersonen effektiv arbeiten können. Sehen Sie in Echtzeit, welche Schreibtische verfügbar sind, wer im Büro ist und wo Teamkollegen sitzen. Buchen Sie die Öffentlichkeit zur Verfügung - Ermöglichen Sie den Besuchern und externen Partnern, Treffen, Schreibtische und andere gemeinsame Unternehmensressourcen leicht und ohne die Erstellung eines Kontos zu buchen. Alles in deiner Kontrolle. Alle Buchungen an einem Ort - erhalten Sie einen perfekten Überblick über alle Ihre eigenen Buchungen und die Buchungen Ihres Unternehmens in Form eines Kalenders oder einer täglichen Tagesordnung. Es ist immer auf Ihrem Handy, Tablet oder Computer zur Hand. Totalkontrolle, Echtzeit -Einblick - Verwalten Sie, wer auf die Ressourcen zugreifen, Buchungen genehmigen oder ablehnen kann. Behalten Sie die Raumnutzung in Echtzeit im Auge, sodass Sie immer wissen, welche Ressourcen bei wem verwendet werden. Detaillierte Verwendungsberichte für genaue Rechnungsarbeiten - Erhöhen Sie Ihre Rechnungsgenauigkeit mit unseren detaillierten Verwendungsberichten. Unabhängig davon, ob es sich um eine Abrechnung für heiße Schreibtische oder Besprechungsräume handelt, liefert unsere Software präzise Daten und stellt sicher, dass jede Stunde berücksichtigt wird.