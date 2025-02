Demo-Automatisierungssoftware - Beliebteste Apps - Suriname

CloudShare

cloudshare.com

CloudShare, das Cloud-Unternehmen zur Geschäftsbeschleunigung, ist die einfachste Lösung für Vertrieb und Kundenerfolg. Es wurde entwickelt, um Softwareunternehmen bei der Bereitstellung komplexer Demos, PoCs und Schulungen zu unterstützen und dabei reale Erfahrungen zu reproduzieren, ohne die Markteinführungszeit zu beeinträchtigen. Mit CloudShare können sich Unternehmen auf die Beschleunigung ihres Wachstums konzentrieren, indem sie die Einrichtung von Umgebungen in großem Maßstab automatisieren. Es bietet Einblick in die Nutzung und Kontrolle darüber. Es stellt leistungsstarke Ressourcen bereit, die die Effizienz steigern und jeden Schritt des Prozesses unterstützen, um schneller bessere Ergebnisse zu erzielen. CloudShare läuft mit jeder Infrastruktur – vor Ort oder auf einer öffentlichen Cloud – und lässt sich in wichtige Vertriebs- und LMS-Tools integrieren, was die Bereitstellung erleichtert. Was zaubert CloudShare-Kunden ein Lächeln ins Gesicht? 1. Schnelle Einrichtung: Erstellen Sie im Handumdrehen interaktive Softwareerlebnisse. Erstellen oder klonen Sie Umgebungen in Minuten statt Stunden, um reale Erfahrungen für Demos, POCs und Schulungen nachzuahmen. 2. Praktische Unterstützung: Behalten Sie die Fortschritte von Schülern und Interessenten in Echtzeit im Auge, um ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie benötigen, um mit über die Schulter gehenden Fähigkeiten erfolgreich zu sein 3. Erweiterte Zusammenarbeit: Verbessern Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation durch Slack-Integrationen, Chat, Webhooks, In-App-Videokonferenzen und weitere ansprechende Tools, um Sie und Ihre Benutzer zu verbinden. 4. Kostenkontrolle: Keine Budgetüberschreitungen mehr! Maximieren Sie die Ressourcenzuweisung durch die Automatisierung, um Umgebungen bei Nichtgebrauch anzuhalten oder zu löschen und so eine effiziente Nutzung und Kosteneinsparungen zu gewährleisten. 5. Reporting und Analysen: Optimieren Sie die Leistung Ihrer Vertriebs- und Schulungsumgebungen und steigern Sie den ROI mit umfassenden Einblicken in die Analysen. Mit der CloudShare REST API können Sie benutzerdefinierte Daten an Ihre bevorzugten BI-Tools senden. CloudShare genießt das Vertrauen von mehr als 500 Unternehmenskunden in über 100 Ländern, darunter Palo Alto Networks, Atlassian, ForgeRock, Fortinet und HP.