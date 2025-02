Software zur Nachfragegenerierung - Beliebteste Apps - Slowakei

Sociabble

sociabble.com

Sociabble liefert erstklassige, auf Mobilgeräte ausgerichtete Unternehmenslösungen für interne Kommunikation, Mitarbeitervertretung und Mitarbeiterengagement. Als Software as a Service (SaaS) bündelt unsere Plattform Inhalte, die von offiziellen Unternehmenskanälen (soziale Netzwerke, Unternehmenswebsites usw.) und Kurationsplattformen stammen, sowie von Plattformbenutzern (UGC) und Administratoren vorgeschlagene Inhalte. Der Inhalt ist personalisiert und in thematischen Kanälen organisiert und kann auf Mobilgeräten, Desktops, Intranets, sozialen Unternehmensnetzwerken und Bildschirmen angezeigt werden. Der autorisierte Inhalt kann mit einem Klick auf den Social-Media-Profilen des Benutzers geteilt werden. Über den Konsum von Inhalten hinaus können sich Mitarbeiter auch an integrierten Tests und Umfragen beteiligen. Sociabble nutzt Benutzeraktivierung, Belohnungen und Anerkennung auf verschiedenen Ebenen der Benutzererfahrung, um das Engagement zu maximieren. Die einzigartige Mitarbeiterkommunikations- und Interessenvertretungsplattform von Sociabble macht die Kommunikation einfach, schnell und ansprechend. Mitarbeiter sind besser über Unternehmensnachrichten, Updates und ihren Arbeitsplatz informiert – was zu einer engagierteren und einflussreicheren Belegschaft führt. Unternehmen können die Nutzung von Sociabble auf ihre Partner, externen Influencer oder Markenfans ausweiten. Sociabble wurde 2014 von einem Team erfahrener Unternehmer in den Bereichen digitale Asset-Management-Technologie, soziale Medien und Content-Marketing ins Leben gerufen, wird derzeit in über 80 Ländern eingesetzt und hat einige der renommiertesten Kunden der Welt gewonnen, darunter Microsoft, BNP Paribas, L' Oréal und PwC. Sociabble hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich, und verfügt außerdem über Niederlassungen in New York City, London und Mumbai.