Deep-Learning-Software - Beliebteste Apps - Singapur

LumenVox

lumenvox.com

LumenVox ist ein führender Anbieter von Sprachtechnologie auf Carrier-Niveau für Unternehmen auf der ganzen Welt. Als Teil von Capacity transformiert LumenVox das Kundenerlebnis mit KI-gesteuerter Spracherkennung und Sprachauthentifizierungstechnologie. Die DNA von LumenVox basiert auf 20 Jahren Sprachtechnologie und bietet das umfassendste, kostengünstigste und flexibelste Sprachangebot. Die langjährige Erfahrung des Unternehmens in der Sprach- und Sprachtechnologie ermöglicht es Unternehmen, Spracherlebnisse zu schaffen, die nicht nur verstehen, was gesagt wird, sondern auch erkennen, wer es sagt. LumenVox ist der einzige Anbieter, der Unternehmen die Flexibilität und Kontrolle bietet, die sie benötigen, um Anwendungen problemlos in jede Umgebung zu integrieren – vor Ort, in der Multi-Cloud oder in einem Hybridmodell. Im Vergleich zu anderen Sprachanbietern kann LumenVox die Gesamtbetriebskosten (TCO) in der Regel um bis zu 35 Prozent senken. Darüber hinaus kann LumenVox neue Sprachmodelle in durchschnittlich 60 Tagen oder weniger bereitstellen, während die meisten Anbieter sechs Monate oder mehr benötigen. ASR mit Transkription ist der Grundstein des LumenVox-Softwareportfolios. Der Sprach- und Sprachsoftware-Stack von LumenVox basiert auf künstlicher Intelligenz und tiefem maschinellen Lernen, um leistungsstarke, zukunftssichere Sprachtechnologie bereitzustellen. Angetrieben durch durchgängige tiefe neuronale Netze beschleunigt die ASR-Engine von LumenVox die Möglichkeit, neue Sprachen und Dialekte hinzuzufügen, um eine vielfältigere Benutzerbasis zu bedienen. In Zusammenarbeit mit ASR bietet LumenVox Text-to-Speech (TTS)-Software zur Verbalisierung geschriebener Texte an. Dadurch können Unternehmen Chatbots in Voicebots verwandeln. Mit dem hochmodernen Toolset von LumenVox können Unternehmen Optimierungen und Transkriptionen – einschließlich Parameter-, Grammatik- und Versions-Upgrade-Tests – für jede Spracherkennungsanwendung durchführen. Das Toolset hilft Kunden, jedes Mal, wenn sie ihre sprachgestützte Anwendung erweitern müssen, teure und zeitaufwändige professionelle Dienstleistungen zu vermeiden. Kunden, die alte ASRs verwenden, können von dem Toolset profitieren, indem sie ihre Grammatiken und Konfidenzwerte problemlos auf das LumenVox ASR migrieren können.