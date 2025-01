DDoS-Schutzsoftware - Beliebteste Apps - Ungarn

DataDome

Der Bot- und Online-Betrugsschutz von DataDome stoppt Angriffe mit beispielloser Genauigkeit und ohne Kompromisse. Unsere auf mehrschichtigem maschinellem Lernen basierende Plattform analysiert täglich 5 Billionen Signale und passt sich an jede Anfrage an und scannt sie in Echtzeit. Im Jahr 2023 blockierte DataDome über 316 Milliarden Betrugsangriffe. Führende globale Unternehmen – darunter Tripadvisor und Foot Locker – vertrauen DataDome beim Schutz ihrer Websites, mobilen Apps und APIs vor Kontobetrug, Zahlungsbetrug, Credential Stuffing, DDoS, Anzeigenbetrug und mehr. Mit einer Rekordzeit bis zur Wertschöpfung bietet DataDome transparente Einblicke, SOC-Expertise rund um die Uhr, einfache Bereitstellung und über 50 Integrationen. Die Lösung fügt den geschützten Endpunkten keine Latenz hinzu und antwortet dank über 26 regionalen PoPs und Autoscaling-Technologie auf jede Anfrage in weniger als 2 Millisekunden. DataDome ist für Verbraucher reibungslos, bietet gleichzeitig optimalen Schutz und bietet das einzige sichere, benutzerfreundliche und datenschutzkonforme CAPTCHA und Device Check, die erste unsichtbare Alternative. DataDome bietet zusätzliche Lösungen, die auf die Bekämpfung von Konto- und Werbebetrug spezialisiert sind. DataDome Ad Protect erkennt Anzeigenbetrug und ermöglicht es Vermarktern, ihre Kampagnen zu optimieren. Die Account Protect-Lösung von DataDome bietet umfassenden Schutz vor von Menschen und Bots verursachtem Kontobetrug durch die Analyse der Benutzerabsichten.