Dating-Apps - Beliebteste Apps - Tunesien

Grindr ist eine ortsbezogene soziale Netzwerk- und Online-Dating-Anwendung für Schwulen-, BI-, Trans- und Queer-Leute. Es war eine der ersten geosozialen Apps für schwule Männer, als es im März 2009 gestartet wurde, und ist seitdem die größte und beliebteste schwule mobile App der Welt. Es ist sowohl für iOS- und Android -Geräte in freien als auch in Premium -Versionen erhältlich (letztere bezeichnete Grindr Xtra und Grindr Unlimited). Mit der App können Mitglieder ein persönliches Profil erstellen und ihre GPS -Position verwenden, um sie in eine Kaskade zu platzieren, in der sie andere Profile durch die Distanz sortieren und je nach Filtereinstellungen von nahe gelegenen und fernen Mitgliedern betrachtet werden können. Wenn Sie ein Profilfoto in der Gitteransicht auswählen, werden das vollständige Profil und die Fotos des Mitglieds angezeigt sowie die Option zum Chatieren, Senden eines "Tippens", senden Sie Bilder, Videoanrufe und teilen Sie den genauen Speicherort.