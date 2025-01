Dating-Apps - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

Grindr

grindr.com

Grindr ist eine standortbasierte Social-Networking- und Online-Dating-Anwendung für Schwule, Bi-, Trans- und Queer-Menschen. Als sie im März 2009 auf den Markt kam, war sie eine der ersten geosozialen Apps für schwule Männer und hat sich seitdem zur größten und beliebtesten mobilen Gay-App der Welt entwickelt. Es ist auf iOS- und Android-Geräten sowohl in der kostenlosen als auch in der Premium-Version verfügbar (letztere heißt Grindr XTRA und Grindr Unlimited). Mit der App können Mitglieder ein persönliches Profil erstellen und sich mithilfe ihrer GPS-Position in einer Kaskade platzieren, wo sie andere Profile nach Entfernung sortiert durchsuchen und je nach Filtereinstellungen von Mitgliedern in der Nähe und in der Ferne angezeigt werden können. Wenn Sie in der Rasteransicht ein Profilfoto auswählen, werden das vollständige Profil und die Fotos des Mitglieds angezeigt sowie die Option zum Chatten, zum Senden eines „Tipps“, zum Senden von Bildern, zum Videoanruf und zum Teilen des genauen Standorts.