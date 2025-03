Vareto

vareto.com

Vareto ist die moderne, intuitive FP&A-Plattform für strategische Finanz- und Geschäftsteams zur Planung, Prognose und Berichterstattung in einer einzigen Quelle der Wahrheit. Vareto wurde für mittelständische, wachstumsstarke und Unternehmensteams entwickelt und ist so konzipiert, dass es flexibel, anpassbar und skalierbar ist, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern. ✅ Erhalten Sie Zeit zur Wertschöpfung in Wochen. Vareto bietet interne, engagierte Customer Growth Manager (mit FP&A-Erfahrung), um Ihren Implementierungs- und Onboarding-Erfolg sicherzustellen. ✅ Machen Sie die Planung schmerzlos. Verwandeln Sie Ihren Planungsprozess mit einem intuitiven Tool, das die Erstellung von Modellen einfach und intuitiv macht. Schluss mit veralteten, unzusammenhängenden Tabellenkalkulationen mit ungenauen Daten. Halten Sie Ihre Pläne auf dem neuesten Stand und verfolgen Sie den Fortschritt bei der Erreichung Ihrer Ziele mit den neuesten Daten, die direkt aus Ihren ERP-, CRM-, HRIS- und anderen Geschäftssystemen stammen. ✅ Einfache Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern direkt in Vareto. Sammeln Sie mit Kommentaren und @Erwähnungen Beiträge von Beteiligten zu Plänen und kommentieren Sie Diagramme, Grafiken und Berichte, um Kontext bereitzustellen. ✅ Schaffen Sie Zeit für hochwertige Arbeit. Automatisieren Sie Ihr gesamtes Berichtswesen für Führungskräfte und Abteilungen, von monatlichen Budgets über die tatsächliche Abweichungsanalyse bis hin zur Leistungsüberwachung in Echtzeit. Vareto zieht automatisch die neuesten Daten ein, um die Berichte auf dem neuesten Stand zu halten. ✅ Bauen Sie Vertrauen und Ausrichtung auf. Ermöglichen Sie Ihren Geschäftspartnern den Self-Service-Zugriff auf Berichte mit der Möglichkeit, per Mausklick sofort Details auf Transaktionsebene anzuzeigen. Verwenden Sie detaillierte Zugriffsberechtigungen, um zu steuern, wer was sieht. ✅ Erstellen und passen Sie Berichte nach Ihren Wünschen an. Erstellen Sie ganz einfach jeden gewünschten Bericht in Vareto ohne SQL oder Code. Es dauert nur wenige Minuten, benutzerdefinierte Metriken und Visualisierungen selbst zu konfigurieren und zu aktualisieren, ohne dass ein externer Berater erforderlich ist.