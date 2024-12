Datenmaskierungssoftware - Beliebteste Apps - Mexiko

Nymiz

nymiz.com

KI-gesteuerte Datenanonymisierung für Wissensmanagement -> Nymiz erkennt sensible Daten in unstrukturierten Dateien (doc, docx, xls, xlsx, jpg, tlf, png, pdf) und auch in strukturierten Daten (Datenbanken) und anonymisiert oder pseudonymisiert sie reversibel oder irreversibel. -> Durch die Erkennung...