Datenmaskierungssoftware - Beliebteste Apps - St. Kitts und Nevis

Mit Very Good Security (VGS) können vertrauliche Daten bearbeitet werden, ohne dass Kosten oder Haftung für die Sicherung der Daten anfallen. VGS unterstützt das Unternehmen außerdem bei der Erlangung von PCI-, SOC2- und anderen Compliance-Zertifizierungen. VGS ist ein Verwalter sensibler Daten, der schlüsselfertige Sicherheit ohne Änderungen an bestehenden Produkten oder Systemen bietet. Es beschleunigt die Markteinführung, vereinfacht die Verwendung sensibler Daten und eliminiert gleichzeitig das Risiko von Sicherheitsverletzungen. Schließlich können Hacker nicht stehlen, was nicht vorhanden ist. VGS ist weltweit führend in der Zahlungs-Tokenisierung. Fortune-500-Organisationen, darunter Händler, Fintechs und Banken, vertrauen darauf, sensible Zahlungsdaten über Karten, Bankkonten und digitale Geldbörsen hinweg zu speichern und anzureichern. Mit über 4 Milliarden verwalteten Token weltweit bietet VGS eine Lösungssuite mit einer zusammensetzbaren Kartenverwaltungsplattform, einem PCI-konformen Tresor und Netzwerk-Mehrwertdiensten wie Netzwerk-Tokens, Kontoaktualisierung und Kartenattributen. Seine Lösungen steigern den Umsatz durch höhere Autorisierungsraten, Betrugsreduzierung und betriebliche Effizienz und lassen sich gleichzeitig nahtlos in bestehende Technologie-Stacks integrieren. Es speichert 70 % aller US-Karten und löst kritische Herausforderungen bei der Zahlungsakzeptanz, einschließlich Multi-PSP-Management, Orchestrierungsaktivierung, PCI-Konformität und PII-Schutz. VGS ermöglicht seinen Kunden Eigentum, Kontrolle und Einblicke in Zahlungsdaten und steigert so das Wachstum und die Benutzererfahrung in allen Branchen.