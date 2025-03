Software zur Verhinderung von Datenverlust (DLP). - Beliebteste Apps - Vatikanstadt

Nightfall AI

nightfall.ai

Zendesk DLP von Nightfall AI ist ein KI-natives Tool zur Verhinderung von Datenlecks. Es soll das Risiko der Weitergabe vertraulicher, böswilliger oder persönlich identifizierbarer Inhalte in Zendesk verringern. Das ebenfalls Cloud-native Tool soll präzise und einfach zu bedienen sein. Seine zentrale Funktion besteht darin, die Offenlegung von Daten in KI-Apps und Datenpipelines zu verhindern, und es bietet eine besondere Funktion namens Nightfall's Firewall für KI. Es ist auf eine Vielzahl von Kommunikationskanälen zugeschnitten, darunter SaaS und E-Mail, Browser und benutzerdefinierte Apps. Darüber hinaus kann es in eine Reihe von Anwendungen wie Slack, Jira, Confluence, Salesforce, Github und viele mehr integriert werden. Nightfall AI bietet Lösungen für die Sicherheit von KI, Insider-Risiken, SaaS-Sicherheit, Governance und Risiko sowie externen Bedrohungen. Zur Einhaltung deckt es Bereiche wie HIPAA, PCI, DSGVO/CCPA, ISO 27001, SOC 2 und SOX ab. Das Tool bietet einen schnellen API-Start und Funktionen wie die GenAI-Erkennung. Nightfall DLP wird zur automatischen Erkennung und Behebung der Offenlegung sensibler und persönlich identifizierbarer Daten in Zendesk verwendet. Es bietet Echtzeitwarnungen und automatisierte Abhilfemaßnahmen, um den Compliance-Arbeitsaufwand zu reduzieren, und stellt gleichzeitig auf maschinellem Lernen basierende Detektoren bereit, um potenzielle Sicherheits- und Compliance-Risiken mit hoher Genauigkeit zu identifizieren.