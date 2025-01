Software zur Verhinderung von Datenverlust (DLP). - Beliebteste Apps - Französisch-Polynesien

BetterCloud

BetterCloud ist die marktführende SaaS-Verwaltungsplattform, die es IT-Teams ermöglicht, bis zu 78 % der SaaS-Verwaltungsarbeit einzusparen. BetterCloud automatisiert Onboarding, Offboarding und Änderungen in der Mitte des Lebenszyklus, SaaS-Anwendungszugriff und -Berechtigungen sowie Sicherheitsrichtlinien in einer Multi-SaaS-Umgebung. Durch die Rationalisierung und Automatisierung wichtiger Arbeiten wie Benutzerlebenszyklusprozesse und alltägliche Abläufe profitieren die Tausenden von Kunden von BetterCloud von einer höheren betrieblichen Effizienz und Mitarbeiterproduktivität. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als Pionier der SaaS-Operations-Bewegung bedient BetterCloud heute die weltweit größte Community von SaaSOps-Experten. Als Gastgeber von Altitude, der branchenweit führenden SaaSOps-Veranstaltung, und Herausgeber des jährlichen State of SaaSOps Reports, der maßgeblichen Marktforschung der Kategorie, wird BetterCloud von Kunden (G2) und führenden Analystenfirmen (Gartner und Forrester) als Marktführer im SaaS-Bereich anerkannt Betriebsführung. BetterCloud hat seinen Hauptsitz in New York City, ein Produkt- und Entwicklungsbüro in Atlanta, GA sowie Innovationszentren und Remote-Talente in den gesamten USA und wird unter anderem von einigen der besten Technologieinvestoren unterstützt, darunter Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital und Accel.