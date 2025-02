Software zur Datenkennzeichnung - Beliebteste Apps - Slowakei

Jaxon.ai

Der praktische Einsatz von KI für „reale“ Probleme ist schwierig und erfordert, dass Experten ihr Fachwissen aufeinander abstimmen, um die richtigen Daten-/Modellkombinationen zu entwerfen. Große Sprachmodelle wie GPT-4 eignen sich hervorragend für allgemeine Aufgaben, sind jedoch für domänenspezifische Anwendungsfälle unzureichend, insbesondere wenn es um proprietäre Daten geht. Ingenieure werden in den KI-Wettlauf geworfen und brauchen Leitplanken. Jaxon ist eine KI-Plattform, die Data-Science-Teams durch den Research-Design-Build-Prozess führt. Es kombiniert formales Denken mit einem LLM-gesteuerten Agenten, um sicherzustellen, dass Data-Science-Teams Best Practices einhalten. Jaxon untersucht Kompromisse mithilfe von Simulationen, um schnell herauszufinden, was für jeden Anwendungsfall am besten funktioniert. Mit Jaxon nehmen Benutzer aktiv am Entwicklungsprozess teil und validieren die Leistung iterativ, müssen jedoch keine Doktortitel haben, um effektiv zu sein. Das proprietäre Framework von Jaxon erweist sich als vertrauenswürdiger technischer Berater, der Data-Science-Teams dabei hilft, schnell hochmoderne KI-Systeme zu entwerfen und dabei potenzielle Fallstricke und Fehlinformationen zu vermeiden. Jaxon verbessert seine Leistung kontinuierlich, indem es Benutzerprojekte selbst analysiert und neues Wissen darüber einbezieht, was wann funktioniert.