Software zur Datenkennzeichnung - Beliebteste Apps - Malta

Datenkennzeichnungssoftware, auch als Trainingsdaten-, Datenannotations- oder Datenkennzeichnungssoftware bekannt, spielt eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung unbeschrifteter Daten in beschriftete Daten, die für die Entwicklung präziser Algorithmen für künstliche Intelligenz unerlässlich sind. Diese Tools bieten eine Reihe von Funktionen, darunter maschinelles Lernen unterstützte Kennzeichnung, Einbindung menschlicher Taskforces oder benutzergesteuerte Kennzeichnung. Einige Plattformen ermöglichen sogar eine Kombination dieser Ansätze und bieten so Flexibilität bei der Auswahl der Etikettierungsmethoden basierend auf Faktoren wie Kosten, Qualität und Geschwindigkeit. Diese Tools unterscheiden sich in ihrer Unterstützung für verschiedene Datentypen wie Bilder, Videos, Audio und Text, einschließlich Teilmengen wie Satellitenbilder und LIDAR. Auch die Annotationstypen unterscheiden sich und umfassen Aufgaben wie Bildsegmentierung, Objekterkennung, Named Entity Recognition (NER), Stimmungsanalyse, Transkription und Emotionserkennung. Um die Etikettenqualität sicherzustellen, verwenden die meisten Software-Produkte Metriken wie Konsens und Grundwahrheit. Diese Qualitätssicherung ist von entscheidender Bedeutung für überwachtes Lernen, einen grundlegenden Ansatz des maschinellen Lernens, der gekennzeichnete Daten für genaue Vorhersagen erfordert. Die Integration mit Data-Science- und Machine-Learning-Plattformen ist üblich und ermöglicht einen nahtlosen Datentransfer von der Etikettierung bis zum Modelltraining. Um sich für die Aufnahme in die Kategorie „Datenkennzeichnung“ zu qualifizieren, integriert ein Produkt in der Regel verwaltete Arbeitskräfte oder Datenkennzeichnungsdienste, garantiert Kennzeichnungsgenauigkeit und -konsistenz, bietet Analysen zur Überwachung der Kennzeichnungsgenauigkeit und -geschwindigkeit und ermöglicht eine nahtlose Integration mit Plattformen für Datenwissenschaft und maschinelles Lernen.