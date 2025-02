Datenzentrierte Sicherheitssoftware - Beliebteste Apps - St. Kitts und Nevis

Satori

Satori ist eine Datensicherheitsplattform, die es Datenteams ermöglicht, ihren Benutzern einen schnellen Umgang mit ihren Daten zu ermöglichen und gleichzeitig Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Dies wiederum hilft Unternehmen dabei, mit Daten erfolgreich zu sein und schneller KI-fähig zu werden. Satori erkennt kontinuierlich sensible Daten in Ihren Datenbanken, Seen und Lagern, verfolgt die Datennutzung und wendet Sicherheitsrichtlinien dynamisch an. Satoris umfassender DSP verwaltet Zugriff, Berechtigungen, Sicherheit und Compliance-Richtlinien – alles über eine einzige Konsole. Satori erkennt kontinuierlich sensible Daten in allen Datenspeichern und verfolgt die Datennutzung dynamisch und wendet dabei relevante Sicherheitsrichtlinien an. Satori ermöglicht es Datenteams, die effektive Datennutzung im gesamten Unternehmen zu skalieren und gleichzeitig alle Datensicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.