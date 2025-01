Datenzentrierte Sicherheitssoftware - Beliebteste Apps - Guinea

Satori

Satori ist eine Datensicherheitsplattform (DSP), die Self-Service-Daten und -Analysen ermöglicht. Im Gegensatz zum herkömmlichen manuellen Datenzugriffsprozess verfügen Benutzer mit Satori über ein persönliches Datenportal, in dem sie alle verfügbaren Datensätze sehen und sofort darauf zugreifen können. Satoris DSP wendet dynamisch die entsprechenden Sicherheits- und Zugriffsrichtlinien an, und die Benutzer erhalten innerhalb von Sekunden statt Wochen sicheren Datenzugriff. Satoris umfassender DSP verwaltet Zugriff, Berechtigungen, Sicherheit und Compliance-Richtlinien – alles über eine einzige Konsole. Satori erkennt kontinuierlich sensible Daten in allen Datenspeichern und verfolgt die Datennutzung dynamisch und wendet dabei relevante Sicherheitsrichtlinien an. Satori ermöglicht es Datenteams, die effektive Datennutzung im gesamten Unternehmen zu skalieren und gleichzeitig alle Datensicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.