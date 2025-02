Anbieter von Rechenzentrumsinfrastruktur - Beliebteste Apps - Suriname

Flexential

flexential.com

Ein robustes Portfolio an Rechenzentrumseinrichtungen, die sich dort befinden, wo Ihre Geschäftsanforderungen heute sind – und wo Sie morgen wachsen möchten. Von Einzelschränken bis hin zu Multi-Megawatt-Implementierungen bietet Flexential flexible Colocation-Optionen, die sich entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen erweitern lassen. Nutzen Sie die geografisch vielfältigen Vorteile, die die landesweite Präsenz von Flexential für das Hosting von Produktionsanwendungen, die Notfallwiederherstellung und die Redundanzanforderungen bietet, und reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Kapitalaufwand (CapEx). Verlagern Sie Ihre IT-Infrastruktur in ein Colocation-Rechenzentrum mit einer breiten Palette an Raumoptionen, verwalteten Diensten und Edge-Funktionen.