Dark-Web-Überwachungstools - Beliebteste Apps - Mauritius Beliebteste Zuletzt verwendet

Dark-Web-Überwachungstools dienen dazu, Erwähnungen einer Organisation in Deep- und Dark-Web-Foren und -Marktplätzen zu erkennen, insbesondere wenn kompromittierte Geschäftsdaten illegal weitergegeben oder verkauft werden. Das Deep Web umfasst nicht indizierte Seiten im Internet, während sich das Dark Web auf nicht indizierte, illegale Websites und private Kommunikation bezieht, die nur über Tools wie Tor und I2P zugänglich sind. Diese Software verwendet automatisierte Scanner, Webcrawler und Scraping-Techniken, um durchgesickerte vertrauliche Geschäftsinformationen wie Kundendaten, Anmeldeinformationen von Mitarbeitern, Geschäftsgeheimnisse, proprietäre Technologie und andere wertvolle Datensätze auf illegalen Märkten kontinuierlich zu überwachen und zu analysieren. Unternehmen nutzen Dark-Web-Überwachung, um Risiken zu mindern, Datenschutzverletzungen frühzeitig zu erkennen und ihr geistiges Eigentum und den Ruf ihrer Marke zu schützen. Typischerweise verwaltet das IT- oder Sicherheitsteam eines Unternehmens diese Tools, die oft in Ticketsysteme integriert sind, um die Verteilung von Echtzeitwarnungen an die entsprechenden Parteien zur Behebung zu erleichtern.