Eventbrite

eventbrite.com

Eventbrite ist eine in den USA ansässige Veranstaltungsmanagement- und Ticket-Website. Mit dem Service können Benutzer lokale Veranstaltungen durchsuchen, erstellen und fördern. Der Service erhebt eine Gebühr für Veranstalter im Austausch für Online -Ticketing -Dienste, es sei denn Nashville, London, Cork, Amsterdam, Dublin, Berlin, Melbourne, Mendoza, Madrid und São Paulo. Die Firma ging auf dem neuen an die Börse York Stock Exchange am 20. September 2018 unter dem Ticker -Symbol EB.